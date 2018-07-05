Порошенко про вирок Балуху: Україна продовжить боротися за кожного заручника

"Більше за постріли гармат кремлівський режим патологічно боїться одного слова "Правда", - написав Володимир Балух, засуджений сьогодні ще до 5 років ув’язнення. Нечуваний цинізм цього судилища очевидний всім. Україна продовжить боротися за кожного заручника", - заявив Порошенко.



Нагадаємо, сьогодні "суд" в окупованому Криму засудив українського політв'язня Володимира Балуха до 5 років ув’язнення та 10 тисяч рублів штрафу. Він голодує вже понад 100 днів.



Як повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ України висловило протест на вирок українському активісту Володимиру Балуху та закликало РФ звільнити його.