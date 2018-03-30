Порошенко об е-декларировании: "дебет с кредитом" должен держаться вместе у всех

“Каждая гривна моих состояний задекларирована и я убежден, что такую ​​же прозрачность должны продемонстрировать все украинские государственные служащие, а также политики, как те, что при власти, так и те, кто в оппозиции. И у всех „дебет с кредитом“ должен держаться вместе”, - подчеркнул Порошенко.

Напомним, Президент Петр Порошенко за 2017-й год задекларировал 16,3 млн грн доходов.

Ранее сообщалось, что согласно декларации, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в 2017 году по основному месту работы получил заработную плату в размере 614 283 грн. Кроме того, он получил 997 грн в виде процентов от вклада в банке.