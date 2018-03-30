Порошенко про е-декларування: "дебет з кредитом" повинен триматися купи у всіх
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко прокоментував свою декларацію, зауваживши, що у всіх “дебет з кредитом” повинен триматися купи, передає УНН з посиланням на офіційний сайт Президента.
“Кожна гривня моїх статків задекларована і я переконаний, що таку ж прозорість мають продемонструвати всі українські державні службовці, а також політики, як ті, що при владі, так і ті, хто в опозиції. І у всіх „дебет з кредитом“ повинен триматися купи”, — наголосив Порошенко.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко за 2017-й рік задекларував 16,3 млн грн доходів.
Раніше повідомлялось, що згідно з декларацією, віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко в 2017 році за основним місцем роботи отримав заробітну плату в розмірі 614 283 грн. Крім того, він отримав 997 грн у вигляді процентів від вкладу в банку.