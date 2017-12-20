Порошенко назначил стипендии паралимпийцам, дефлимпийцам и их тренерам
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Президент Петр Порошенко подписал Указ № 423/2017 "О назначении стипендий Президента Украины для выдающихся спортсменов по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и их тренеров. Соответствующий указ президента обнародован на официальном сайте главы государства, сообщает УНН.
"Президент Петр Порошенко подписал Указ № 423/2017" О назначении стипендий Президента Украины для выдающихся спортсменов по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и их тренеров ", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, украинских спортсменов по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и их тренеров отмечено стипендиями в соответствии с Указом Главы государства от 6 апреля 2006 года № 290 "О мерах по физкультурно-спортивной реабилитации инвалидов и поддержки паралимпийского и дефлимпийского движения в Украине".
Стипендии назначаются 55 спортсменам, которые являются чемпионами и призерами XXIII летних Дефлимпийских игр 2017 года, призерами чемпионата мира этого года. Также материальное поощрение предназначено двенадцати тренерам.