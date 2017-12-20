Порошенко призначив стипендії паралімпійцям, дефлімпійцям та їх тренерам
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Президент Петро Порошенко підписав Указ № 423/2017 "Про призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів. Відповідний указ президента оприлюднено на офіційному сайті глави держави, повідомляє УНН.
“Президент Петро Порошенко підписав Указ № 423/2017 “Про призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів,” — йдеться у повідомленні.
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Як зазначається, українських спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів відзначено стипендіями відповідно до Указу Глави держави від 6 квітня 2006 року № 290 “Про заходи щодо фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів та підтримки паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні”.
Стипендії призначаються 55 спортсменам, які є чемпіонами та призерами XXIII літніх Дефлімпійських ігор 2017 року, призерами чемпіонату світу цього року. Також матеріальне заохочення призначене дванадцятьом тренерам.