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Порошенко подал декларацию в связи с освобождением от должности

Киев  •  УНН

 • 24245 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Бывший президент Украины Петр Порошенко подал свою декларацию в связи с увольнением с должности, которое состоялось 20 мая из-за инаугурации 6-го президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на декларацию Порошенко за период с 1 января 2019 по 20 мая 2019 года.

Согласно декларации, экс-президент покидает свой пост с 7 земельными участками на общую сумму 46, млн гривен.

Также Порошенко задекларировал в категории “жилой дом, квартира, офис, садовый (дачный) дом, гараж, иное” на общую сумму 31,340 млн гривен. Сюда входит 4 квартиры, жилой дом с надворными постройками, садовый (дачный) дом, комплекс база отдыха Лебедь и гараж.

В частности, Петр Порошенко уходит с поста с двумя легковыми автомобилями: Mercedes-benz модели Vito 116 CDI (2010 года выпуска) за 441 тысяч гривен и Jaguar модели XF 4/2 Lv8 за более 454 тысяч гривен.

Также экс-президент задекларировал ценные бумаги, а точнее: акции АО “МИБ” (количество — 9 тысяч, а номинальная стоимость — 3020 грн), ОАО “ЗНКИФ “Прайм ЭССЕТС КЭПИТАЛ” (количество — 7815, н.в. — 1000), ПАО “Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк” (количество — 99 и номинальная стоимость — 10) и акции CEE Confectionery Investments Limited количеством — 20 тысяч и стоимостью в 571,163 гривен. В частности были задекларированы акции корпоративных инвестиционных фондов ОАО “ЗНКИФ „Прайм ЭССЕТС КЭПИТАЛ“ в количестве 375 штук и номинальной стоимостью 1000 гривен.

В разделе где экс-президент должен был задекларировать любые корпоративные права можно увидеть ООО „Фирма“ Экран” на имя Петра Порошенко, что составляет 16,5 млн гривен.

Так, по имеющейся в декларации информации, Петр Порошенко является конечным бенефициарным владельцем 101 юридического лица.

В частности, по основному месту работы за период с 1 января по 20 мая 2019 года Порошенко заработал 128,545 гривен. По процентным доходам в экс-президента поступило 9,47 млн гривен. В частности, в подкатегории “другое” в категории доходы декларируется 114,4 млн гривен.

В категории “Финансовые обязательства” в 5-го президента Украины начислено неуплаченных налоговых обязательств на сумму 116,069 гривен.

Как сообщал УНН, экс-президент Украины в течение прошлого года потратил на рекламные услуги более 120 млн грн.

Украинские Национальные Новости

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