Порошенко подал декларацию в связи с освобождением от должности

КИЕВ. 21 мая. УНН. Бывший президент Украины Петр Порошенко подал свою декларацию в связи с увольнением с должности, которое состоялось 20 мая из-за инаугурации 6-го президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на декларацию Порошенко за период с 1 января 2019 по 20 мая 2019 года.