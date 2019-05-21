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Порошенко подав декларацію у зв’язку зі звільнення з посади

Порошенко подав декларацію у зв’язку зі звільнення з посади

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Колишній президент України Петро Порошенко подав свою декларацію у зв'язку зі звільненням з посади, яке відбулось 20 травня через інавгурацію 6-го президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє УНН із посиланням на декларацію Порошенко за період з 1 січня 2019 по 20 травня 2019 року.

Згідно з декларацією, екс-президент залишає свою посаду з 7 земельними ділянками на загальну суму 46,047 млн гривень.

Також Порошенко задекларував у категорії "житловий будинок, квартира, офіс, садовий (дачний) будинок, гараж, інше" на загальну суму 31,34 млн гривень. Сюди входить 4 квартири, житловий будинок з надвірними побудовами, садовий (дачний) будинок, комплекс база відпочинку Лебідь та гараж.

Зокрема, Петро Порошенко йде з посади з двома легковими автомобілями: Mercedes-benz моделі Vito 116 CDI (2010 року випуску) за 441 тисячу гривень та Jaguar моделі XF 4/2 Lv8 за понад 454 тисячі гривень.

Також екс-президент задекларував цінні папери, а точніше: акції АТ “МІБ” (кількість — 9000, а номінальна вартість — 3020 грн), ПАТ“ЗНКІФ “ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ” (кількість — 7815 , н.в. — 1000), ПАТ “АКЦІОНЕРНІЙ КОМЕРЦІЙНІЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК” (кількість — 99 та номінальна вартість — 10) та акції CEE Confectionery Investments Limited кількістю — 20 тисяч та вартістю у 571,163 гривень. Зокрема були задекларовані акції корпоративних інвестиційних фондів ПАТ“ЗНКІФ “ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ” у кількості 375 штук та номанільній вартості 1000 гривень.

У розділі де екс-президент повинен був задекларувати будь-які корпоративні права можна побачити ТОВ “Фірма “Экран” на ім’я Петра Порошенко, що становить 16,5 млн гривень.

Так, за наявною у декларації інформацією, Петро Порошенко є кінцевим бенефіціарним власником 101 юридичної особи.

Зокрема, за основним місцем роботи за період з 1 січня по 20 травня 2019 року Порошенко заробив 128,545 гривень. За процентними доходами до екс-президента надійшло 9,47 млн гривень. Зокрема, в підкатегорії “інше” у категорії доходи декларується 114,4 млн гривень.

У категорії “Фінансові зобов’язання” у 5-го президента України нараховано несплачених податкових зобов’язань на суму 116,069 млн гривень.

Як повідомляв УНН, екс-президент України протягом минулого року витратив на рекламні послуги понад 120 млн грн.

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