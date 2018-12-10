Порошенко подписал закон о налогообложении международных посылок
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, что, в частности, предусматривает изменения правил ввоза международных посылок. Соответствующая информация содержится на сайте Верховной Рады, передает УНН.
В статусе проекта закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов на сайте парламента указано, что документ "вернули с подписью от президентом 10 декабря".
Эти изменения, в частности, касающиеся введения нормы по налогообложению международных посылок, стоимость которых превышает 100 евро. Как отметили авторы законопроекта, для применения указанной нормы предлагается установить переходный период с 1 января 2019 по 30 июня 2019 года, в течение которого, в первом полугодии 2019 налогом на добавленную стоимость облагается налогом товары, суммарная фактурная стоимость которых будет превышать эквивалент 150 евро.
Напомним, 23 ноября парламент одобрил в целом проект Закона 9260 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов. Соответствующее решение поддержали 236 народных депутатов.
Снижение порога необлагаемого минимума стоимости почтовых посылок дополнительно имеет наполнить Государственный бюджет на 2019 на 300 млн грн. Об этом говорится в проекте главного финансового документа страны, подготовленного ко второму чтению.