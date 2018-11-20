Від оподаткування посилок з-за кордону Держбюджет отримає додатково 300 млн грн

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Зниження порогу неоподатковуваного мінімуму вартості поштових посилок додатково має наповнити Державний бюджет на 2019 рік на 300 млн грн. Про це йдеться у проекті головного фінансового документу держави, підготовленого до другого читання, передає УНН.

У пояснювальній записці йдеться: “Врахування додаткового ресурсу у зв’язку з прийняттям Верховною Радою України законопроекту за №9260 від 05.11.2018 (+5,2 млрд грн): ...податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів збільшено на 0,3 млрд грн (зменшення порогу неоподатковуваного ПДВ мінімуму вартості товарів, що ввозяться (пересилаються) малими партіями в міжнародних поштових та експрес-відправленнях)”.

Нагадаємо, проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів схвалено ВР у першому читанні.

Ним, зокрема, пропонується стягувати ПДВ з “ввезених на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 100 євро, для одного одержувача-фізичної особи, в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або у одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника в міжнародних експрес-відправленнях і в несупроводжуваному багажі”.

Податковими агентами визнаються оператори поштового зв’язку, експрес-перевізники.

Кабмін пропонує при цьому встановити перехідний період з 1 січня по 30 червня 2019 року — протягом цього часу (в першому півріччі 2019 року) податком буде обкладатися товар, сумарна фактурна вартість яких перевищуватиме еквівалент 150 євро.

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