Рада зробила крок до оподатковування міжнародних посилок вартістю більше 100 євро

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Парламент схвалив у першому читанні урядовий проект закону 9260, яким, зокрема, пропонується оподатковувати міжнародні посилки, вартість яких перевищує 100 євро. Відповідне рішення підтримали 233 народних депутатів. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Цим документом, згідно пояснювальній записці, ввезення товару для одного отримувача від одного відправника, як то за допомогою поштової відправки, так і експрес-відправки, вартістю більше 100 євро, буде оподатковуватись.

“Ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 100 євро, для одного одержувача — фізичної особи, в одній депеші (посилці — ред.) від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях, оподатковуватиметься податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України”, — йдеться у пояснювальній записці.

Крім того, у пояснювальній записці зазначається, що для застосування вказаної норми пропонується встановити перехідний період з 1 січня 2019 року по 30 червня 2019 року, протягом якого, у першому півріччі 2019 року податком на додану вартість будуть оподатковуватись товари, сумарна фактурна вартість яких перевищуватиме еквівалент 150 євро.

Як повідомляв УНН, у парламенті зареєстровано урядовий проект закону 9260, яким, зокрема, пропонується оподатковувати міжнародні посилки, вартість яких перевищує 100 євро.

Нагадаємо, листуватися та відправляти посилки в Україні стане дорожче. Тарифи “Укрпошти” зростуть двічі: з 10 вересня 2018 року, та з 1 січня 2019 року.

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