Рада сделала шаг к налогообложению международных посылок стоимостью более 100 евро
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Парламент принял в первом чтении правительственный проект закона 9260, которым, в частности, предлагается облагать международные посылки, стоимость которых превышает 100 евро. Соответствующее решение поддержали 233 народных депутатов. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Этим документом, согласно пояснительной записке, ввоз товара для одного получателя от одного отправителя, как с помощью почтовой отправки, так и экспресс-отправки, стоимостью более 100 евро, будет облагаться налогом.
"Ввоз на таможенную территорию Украины товаров, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 100 евро, для одного получателя - физического лица, в одной депеше (посылке - ред.) от одного отправителя в международных почтовых отправлениях или в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя в международных экспресс-отправлениях, будет облагаться налогом на добавленную стоимость по ставке, установленной Налоговым кодексом Украины", - говорится в пояснительной записке.
Кроме того, в пояснительной записке отмечается, что для применения указанной нормы предлагается установить переходный период с 1 января 2019 по 30 июня 2019 года, в течение которого, в первом полугодии 2019 налогом на добавленную стоимость облагается налогом товары, суммарная фактурная стоимость которых будет превышать эквивалент 150 евро.
Как сообщал УНН, в парламенте зарегистрирован правительственный проект закона 9260, которым, в частности, предлагается облагать международные посылки , стоимость которых превышает 100 евро.
Напомним, переписываться и отправлять посылки в Украине станет дороже. Тарифы "Укрпочты" вырастут дважды: с 10 сентября 2018 года, и с 1 января 2019 года.