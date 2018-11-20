От налогообложения посылок из-за границы Госбюджет получит дополнительно 300 млн грн

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Киев  •  УНН

 • 11986 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Снижение порога необлагаемого минимума стоимости почтовых посылок дополнительно должно наполнить Государственный бюджет-2019 на 300 млн грн. Об этом говорится в проекте главного финансового документа страны, подготовленного ко второму чтению, передает УНН.

В пояснительной записке говорится: "Учет дополнительного ресурса в связи с принятием Верховной Радой Украины законопроекта по №9260 от 05.11.2018 (+5,2 млрд грн грн): ...налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров увеличено на 0,3 млрд грн (уменьшение порога необлагаемого НДС минимума стоимости товаров, которые ввозятся (пересылаются) малыми партиями в международных почтовых и экспресс-отправлениях)".

Напомним, проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов одобрены ВР в первом чтении.

Им, в частности, предлагается взимать НДС с "ввезенных на таможенную территорию Украины товаров, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 100 евро, для одного получателя-физического лица, в одной депеше от одного отправителя в международных почтовых отправлениях или в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя в международных экспресс-отправлениях и в несопровождаемом багаже​".

Налоговыми агентами признаются операторы почтовой связи, экспресс-перевозчики.

Кабмин предлагает при этом установить переходный период с 1 января по 30 июня 2019 года - в течение этого времени (в первом полугодии 2019 года) налогом будет облагаться товар, суммарная фактурная стоимость которых будет превышать эквивалент 150 евро.

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