Порошенко підписав закон про оподаткування міжнародних посилок
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу, що, зокрема, передбачає зміни правил ввезення міжнародних посилок. Відповідна інформація міститься на сайті Верховної Ради, передає УНН.
У статусі Проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів на сайті парламенту зазначено, що документ "повернуто з підписом від Президента 10 грудня".
Ці зміни, зокрема, стосуються введення норми з оподаткування міжнародних посилок, вартість яких перевищує 100 євро. Як зазначили автори законопроекту, для застосування вказаної норми пропонується встановити перехідний період з 1 січня 2019 року по 30 червня 2019 року, протягом якого, у першому півріччі 2019 року податком на додану вартість будуть оподатковуватись товари, сумарна фактурна вартість яких перевищуватиме еквівалент 150 євро.
Нагадаємо, 23 листопада парламент схвалив в цілому проект Закону 9260 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів. Відповідне рішення підтримали 236 народних депутатів.
Зниження порогу неоподатковуваного мінімуму вартості поштових посилок додатково має наповнити Державний бюджет на 2019 рік на 300 млн грн. Про це йдеться у проекті головного фінансового документа держави, підготовленого до другого читання.