Порошенко подписал указ о праздновании 22-й годовщины Конституции Украины

Глава государства установил, что Кабинет министров Украины должен разработать, утвердить и обеспечить выполнение плана мероприятий по празднованию 22-й годовщины Конституции Украины, предусмотрев, в частности проведение по случаю Дня Конституции Украины в Киеве, других населенных пунктах торжеств с участием представителей органов исполнительной власти, местного самоуправления, общественности.

Указом также предусмотрено проведение в воинских частях, учреждениях культуры, учреждениях для детей и молодежи информационных, образовательных, культурных, патриотически-воспитательных мероприятий, направленных на разъяснение значения норм Конституции Украины в утверждении правового государства, а также формирование правовой культуры, воспитание гражданского сознания и уважения к Основному закону Украины.

Министерство иностранных дел Украины должно организовать проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины мероприятий с участием украинской общественности за рубежом по случаю 22-й годовщины Конституции Украины.

В День Конституции Украины 28 июня 2018 запланировано возложение цветов к памятнику автору первой украинской Конституции гетману Филиппу Орлику в Киеве, а в других населенных пунктах - до памятников и памятных знаков выдающимся деятелям украинского государства. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Президент Украины П.Порошенко утвердил годовую национальную программу сотрудничества Украины с НАТО.