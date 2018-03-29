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Порошенко підписав указ про відзначення 22-ї річниці Конституції України

Порошенко підписав указ про відзначення 22-ї річниці Конституції України

Київ • УНН

 • 11774 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Президент Петро Порошенко підписав Указ “Про відзначення 22-ї річниці Конституції України”. Про це з посиланням на прес-службу АП повідомляє УНН.

Глава держави встановив, що Кабінет міністрів України має розробити, затвердити та забезпечити виконання плану заходів із відзначення 22-ї річниці Конституції України, передбачивши, зокрема проведення з нагоди Дня Конституції України у Києві, інших населених пунктах урочистостей за участю представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськості.

Указом також передбачено проведення у військових частинах, закладах культури, закладах для дітей та молоді інформаційних, освітніх, культурно-мистецьких, патріотично-виховних заходів, спрямованих на роз'яснення значення норм Конституції України в утвердженні правової держави, а також формування правової культури, виховання громадянської свідомості та поваги до Основного закону України.

Міністерство закордонних справ України має організувати проведення закордонними дипломатичними установами України заходів за участю української громадськості за кордоном з нагоди 22-ї річниці Конституції України.

В День Конституції України 28 червня 2018 року заплановано покладання квітів до пам'ятника автору першої української Конституції гетьману Пилипу Орлику у Києві, а в інших населених пунктах - до пам'ятників і пам'ятних знаків видатним діячам українського державотворення. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, Президент України П.Порошенко затвердив річну національну програму співробітництва України з НАТО.

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