Порошенко подписал социально важный образовательный закон
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон о доступе лиц с особыми образовательными потребностями к образовательным услугам. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает УНН.
“Президент Петр Порошенко подписал Закон ”О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно доступа лиц с особыми образовательными потребностями к образовательным услугам“", - говорится в сообщении.
Закон предусматривает имплементацию и реализацию международных и европейских стандартов по защите прав и законных интересов лиц с особыми образовательными потребностями и приведение вышеупомянутых законодательных актов в соответствие с нормами актов международного права и базового Закона Украины “Об образовании”.
Реализация Закона будет способствовать развитию и социализации лиц с особыми образовательными потребностями.
Документ предусматривает внесение изменений в Законы Украины “Об общем среднем образовании”, “О внешкольном образовании”, “О профессионально-техническом образовании” в части обеспечения права лиц с особыми образовательными потребностями на получение образования, получение психолого-педагогических и коррекционно-развивающих услуг в учебных заведениях.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Ранее Президент подписал закон о обеспечения социальным жильем переселенцев.