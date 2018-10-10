Порошенко підписав соціально важливий освітній закон
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав Закон щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг. Про це повідомила прес-служба глави держави, передає УНН.
“Президент Петро Порошенко підписав Закон „Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг“”, — йдеться у повідомленні.
Закон передбачає імплементацію та реалізацію міжнародних та європейських стандартів щодо захисту прав та законних інтересів осіб з особливими освітніми потребами та приведення вищезазначених законодавчих актів у відповідність з нормами актів міжнародного права та базового Закону України “Про освіту”.
Реалізація Закону сприятиме розвитку та соціалізації осіб з особливими освітніми потребами.
Документ передбачає внесення змін до Законів України “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про професійно-технічну освіту” в частині забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття освіти, отримання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг у закладах освіти.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Раніше Президент підписав закон щодо забезпечення соціальним житлом переселенців.