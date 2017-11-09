Порошенко ожидает закон об обязательном присутствии украинского языка в сфере услуг
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко ожидает от Верховной Рады закон, который гарантирует обязательное присутствие украинского языка в сфере услуг. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Ожидаю от Верховной Рады закона, который гарантирует обязательное присутствие украинского в сфере услуг. При этом мы уважаем права граждан, на других языках говорят и ими же любят Украину. Потому что она у нас - одна-единственная", - написал П.Порошенко.
Он также напомнил об увеличении доли украинского языка в радио- и телеэфире и отметил, что более 90% детей уже учатся на украинском.
Как сообщал УНН, минимальная квота на долю украиноязычных песен на радио выросла до 30%.