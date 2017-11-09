Порошенко ожидает закон об обязательном присутствии украинского языка в сфере услуг

"Ожидаю от Верховной Рады закона, который гарантирует обязательное присутствие украинского в сфере услуг. При этом мы уважаем права граждан, на других языках говорят и ими же любят Украину. Потому что она у нас - одна-единственная", - написал П.Порошенко.

Он также напомнил об увеличении доли украинского языка в радио- и телеэфире и отметил, что более 90% детей уже учатся на украинском.

Как сообщал УНН, минимальная квота на долю украиноязычных песен на радио выросла до 30%.