Порошенко очікує закон про обов'язкову присутність української мови у сфері послуг
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко очікує від Верховної Ради закону, який гарантує обов'язкову присутність української мови у сфері послуг. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Очікую від Верховної Ради закону, який гарантує обов'язкову присутність української у сфері послуг. При цьому ми поважаємо права громадян, які іншими мовами говорять і ними ж люблять Україну. Бо вона у нас - одна-єдина", - написав П.Порошенко.
Він також нагадав про збільшення частки української мови в радіо- і телеефірі та зазначив, що понад 90% дітей вже навчаються українською.
Як повідомляв УНН, мінімальна квота на частку україномовних пісень на радіо зросла до 30%.