Порошенко очікує закон про обов'язкову присутність української мови у сфері послуг

"Очікую від Верховної Ради закону, який гарантує обов'язкову присутність української у сфері послуг. При цьому ми поважаємо права громадян, які іншими мовами говорять і ними ж люблять Україну. Бо вона у нас - одна-єдина", - написав П.Порошенко.

Він також нагадав про збільшення частки української мови в радіо- і телеефірі та зазначив, що понад 90% дітей вже навчаються українською.

Як повідомляв УНН, мінімальна квота на частку україномовних пісень на радіо зросла до 30%.