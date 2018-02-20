Порошенко обсудил с Меркель освобождение заложников и развертывание миротворческой миссии на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в четвертую годовщину событий на Майдане. Как сообщили в пресс-службе Главы государства, речь шла об освобождении заложников и развертывании миротворческой миссии на Донбассе, передает УНН.
Как сообщили в пресс-службе, собеседники обсудили состояние реализации Минских договоренностей, отметив необходимость консолидации режима прекращения огня.
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"Особое внимание во время разговора было уделено вопросу освобождения заложников. Собеседники отметили необходимость продолжения совместной работы для освобождения в ближайшее время всех украинских заложников и политических заключенных.
Петр Порошенко и Ангела Меркель обменялись мнениями по вопросам, связанным с восстановлением эффективной работы Специального центра по контролю и координации на Донбассе и возможности развертывания миротворческой миссии ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.
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Также, по данным пресс-службы, собеседники обсудили дальнейшее взаимодействие в реализации программы реформ в Украине.
"Петр Порошенко и Ангела Меркель договорились продолжить поддерживать контакты относительно всех вышеупомянутых вопросов, в том числе в нормандском формате", - добавили в АП.