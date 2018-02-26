Порошенко наградил более 100 военных, воевавших на Донбассе

"Среди награжденных 22-летний командир парашютно-десантного взвода парашютно-десантной роты парашютно-десантного батальона 25 отдельной воздушно-десантной бригады десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины, лейтенант Федор Караконстантин.

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С марта 2017 года Федор участвовал в боях на востоке Украины. Был дисциплинированный и инициативный, относился к выполнению служебных обязанностей с чувством высокой ответственности. Однако в декабре 17-го сердце лейтенанта оборвала вражеская пуля", - написал Порошенко.

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Он также добавил, что за безупречное выполнение воинского долга, проявленные при этом доблесть и честь Федор Караконстантин отмечен орденом Богдана Хмельницкого III степени.