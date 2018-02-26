Порошенко нагородив більше 100 військових, які воювали на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Нагородив 108 військовослужбовців, які брали участь в боях у Донецькій та Луганській областях. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
"Серед нагороджених 22-річний командир парашутно-десантного взводу парашутно-десантної роти парашутно-десантного батальйону 25 окремої повітрянодесантної бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, лейтенант Федір Караконстантин.
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З березня 2017 року Федір брав участь у боях на сході України. Був дисциплінований та ініціативний, ставився до виконання службових обов’язків з почуттям високої відповідальності. Проте у грудні 17-го серце лейтенанта обірвала ворожа куля", - написав Порошенко.
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Він також додав, що за бездоганне виконання військового обов'язку, виявлені при цьому доблесть і честь Федір Караконстантин відзначений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.