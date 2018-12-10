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Порошенко напомнил украинцам о важной дате

Киев • УНН

 • 11184 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко обратился к гражданам Украины в ​​связи с 70-летием принятия Всеобщей декларации прав человека. Об этом сообщила пресс-служба Главы государства, передает УНН.

Порошенко напомнил украинцам о важной дате

“Уважаемые соотечественники! Сегодня весь цивилизованный мир отмечает 70-ю годовщину со дня принятия Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций Всеобщей декларации прав человека”, - говорится в обращении Президента в Международный день прав человека.

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Далее Петр Порошенко напомнил, что упомянутый документ был подписан, “когда человечество, пройдя ужасы Второй мировой войны, поняло — пора юридически закрепить тезис, что жизнь, равенство и свобода людей являются самыми большими ценностями”.

“Принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским актам, которые возмущают совесть человечества, и что создание такого мира, в котором люди будут иметь свободу слова и убеждений и будут свободны от страха и нужды, провозглашено как высокое стремление людей”, - Президент процитировал ключевое сообщение Декларации в ее преамбуле.

Также Глава государства подчеркнул, что Декларация для украинцев, и для всех граждан стран свободного мира, является фундаментальным документом. Его главные постулаты были заложены в Основной закон — Конституцию Украины.

“К большому сожалению, вынужден в такой знаковый день в очередной раз подчеркивать, что из-за грубой агрессии Российской Федерации права наших сограждан на Донбассе и в Крыму фактически сведены на нет”, — подчеркнул Петр Порошенко в обращении.

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По его словам, именно Россия сейчас пренебрегает главной ценностью человечества — правом человека на жизнь. Так, с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, по данным ООН, более 10 тысяч человек убиты, более 23 тысяч получили ранения.

Кроме того, более 1,5 млн жителей Крыма и Донбасса были вынуждены покинуть свои дома как внутренне перемещенные лица.

Президент акцентировал внимание, что именно Россия несет полную ответственность за нарушение прав человека на оккупированных территориях. Он также напомнил, что данный факт отмечается в большинстве международных документов, принятых авторитетными международными организациями, в частности такими, как Организация Объединенных Наций, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентская Ассамблея Совета Европы и другие.

Также соответствующие органы государственной власти, активное гражданское общество продолжат собирать доказательства преступлений Российской Федерации против Украины и наших сограждан, которые в дальнейшем дополнят доказательную базу в Гааге.

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“Из-за событий последних недель, а именно открытого акта и неопровержимого доказательства агрессии Российской Федерации — нападения на корабли Военно-Морских Сил Украины, для предотвращения и недопущения других провокационных операций агрессора, в том числе наземных, против независимости и территориальной целостности Украины я своим Указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по обеспечению суверенитета и введение военного положения в стране. 26 ноября этого года Верховная Рада приняла Закон об его утверждении”, - заявил Президент Украины.

Также Петр Порошенко заверил, что Президент, как гарант, обеспечит демократическое соблюдения прав и свобод граждан.

“При этом, если не будет открытого вторжения России за пределами операции объединенных сил на востоке и незаконно аннексированного Крыму, я подчеркиваю, и это моя принципиальная позиция — никаких ограничений конституционных прав и свобод не произойдет. Убежден, что совместными усилиями мы преодолеем все испытания. Агрессор обязательно понесет ответственность, в том числе за нарушение Конвенции по правам человека, а верховенство права воцарится на всей территории Украины. Вместе к победе! Слава Украине”!, - подытожил Петр Порошенко.

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Напомним, 9 декабря скончалась известная на просторах бывшего СССР правозащитница Людмила Алексеева.

Стоит отметить, что в Хельсинки в 1975 году была решена судьба будущих международных отношений, итог холодной войны, в результате которого в 1991 году изменилась политическая карта мира. Речь идет о Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. В результате появилась украинская правозащитная группа Хельсинкский союз.

Хельсинкский Заключительный акт подписали лидеры 35 государств 30 июля и 1 августа 1975 года.

Соглашение, будучи сложным по своей природе международным документом, отражает общие принципы международных отношений между государствами — участниками СБСЕ, комплекс договоренностей по обеспечению безопасности и укреплению доверия в Европе и сотрудничества в сфере экономики, науки, техники и окружающей среды, а также в гуманитарных и других сферах.

Всеобщая декларация прав человека была принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года в Париже. Она состоит из 30 статей.

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