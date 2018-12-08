Померла відома російська правозахисниця Людмила Алексєєва
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Померла Людмила Алексєєва - видатний правозахисник, голова Московської Гельсінкської групи, передає УНН із посиланням на "Эхо Москвы".
"...померла в Москві сьогодні ввечері. Людмилі Алексєєвої був 91 рік", -повідомив журналіст Микола Сванідзе.
Нагадаємо, у 2015 році російська дисидентка і правозахисниця Людмила Алексєєва отримала міжнародну премію імені Вацлава Гавела за захист прав людини.
Зазначимо, що Людмила Алексєєва була однією з тих, хто в 2016-му році звернувся із закликом “виявити милосердя і помилувати кінорежисера Олега Сенцова” до президента РФ Володимира Путіна. Під листом також були підписи нобелівської лауреатки Світлани Алексієвич, правозахисника Льва Тимофеєва, акторки Лії Ахеджакової, письменника Віктора Шендеровича, співака Андрія Макаревича та інших.
Довідка: Людмила Михайлівна Алексєєва народилась 20 липня 1927 в Євпаторії. Російський громадський діяч, учасниця правозахисного руху в СРСР і пострадянській Росії, одна із засновників (у 1976 році) Московської Гельсінкської групи (МГГ), з 1996 року — голова МГГ.