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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака 7–14 апреля
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Умерла известная российская правозащитница Людмила Алексеева

Киев • УНН

 • 14149 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Умерла Людмила Алексеева - выдающийся правозащитник, председатель Московской Хельсинкской группы, передает УНН со ссылкой на "Эхо Москвы".

Умерла известная российская правозащитница Людмила Алексеева

"... умерла в Москве сегодня вечером. Людмиле Алексеевой был 91 год", - сообщил журналист Николай Сванидзе.

Напомним, в 2015 году российская диссидент и правозащитница Людмила Алексеева получила международную премию имени Вацлава Гавела за защиту прав человека.

Отметим, что Людмила Алексеева была одной из тех, кто в 2016 году обратился с призывом "проявить милосердие и помиловать кинорежиссера Олега Сенцова" к президенту РФ Владимиру Путину. Под письмом также были подписи нобелевского лауреата Светланы Алексиевич, правозащитника Льва Тимофеева, актрисы Лии Ахеджаковой, писателя Виктора Шендеровича, певца Андрея Макаревича и других.

Справка: Людмила Михайловна Алексеева родилась 20 июля 1927 в Евпатории. Российский общественный деятель, участница правозащитного движения в СССР и постсоветской России, одна из основателей (в 1976 году) Московской Хельсинкской группы (МХГ), с 1996 года - председатель МХГ.

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