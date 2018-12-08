Умерла известная российская правозащитница Людмила Алексеева
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Умерла Людмила Алексеева - выдающийся правозащитник, председатель Московской Хельсинкской группы, передает УНН со ссылкой на "Эхо Москвы".
"... умерла в Москве сегодня вечером. Людмиле Алексеевой был 91 год", - сообщил журналист Николай Сванидзе.
Напомним, в 2015 году российская диссидент и правозащитница Людмила Алексеева получила международную премию имени Вацлава Гавела за защиту прав человека.
Отметим, что Людмила Алексеева была одной из тех, кто в 2016 году обратился с призывом "проявить милосердие и помиловать кинорежиссера Олега Сенцова" к президенту РФ Владимиру Путину. Под письмом также были подписи нобелевского лауреата Светланы Алексиевич, правозащитника Льва Тимофеева, актрисы Лии Ахеджаковой, писателя Виктора Шендеровича, певца Андрея Макаревича и других.
Справка: Людмила Михайловна Алексеева родилась 20 июля 1927 в Евпатории. Российский общественный деятель, участница правозащитного движения в СССР и постсоветской России, одна из основателей (в 1976 году) Московской Хельсинкской группы (МХГ), с 1996 года - председатель МХГ.