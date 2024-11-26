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"Порошенко делит военных на сорта и пиарится на помощи ВСУ" - боец

"Порошенко делит военных на сорта и пиарится на помощи ВСУ" - боец

Киев  •  УНН

 • 810 просмотра

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"Порошенко делит военных на сорта и пиарится на помощи ВСУ" - боец.

Крайне необходимые для военных дроны и РЭБы, которые лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко закупает за донаты украинцев, пролеживают на складах его фонда и не доставляются вовремя на фронт, пока нардеп не снимет с ними пиар-ролики. Об этом сообщил один из украинских защитников, видео с которым распространяется по сети.

"Все это, что у Порошенко достают из коробок, раскладывается чисто для гребаной показухи, а не "уже едет к пацанам", которые собирают на это бабки. Полсотни РЭБов лежит, чтобы просто снять видео, и неизвестно, сколько оно еще будет лежать, в то время, когда пи*ары постоянно меняют частоты, и с этим жесткий дефицит", – заявил украинский военный, прокомментировав видео-ролики Порошенко, на которых тот пиарится на помощи ВСУ.

Также, по словам защитника, нардеп раскалывает армию, разделяя бригады на лучшие и все остальные.

"Кроме того, что один из самых богатых олигархов Украины Порошенко делает себе картинку на войне, он еще и делит армейские бригады на сорта: лучшие, которым он помогает за деньги украинцев, и все остальные. Но все бригады самые лучшие!" - подчеркнул военный.

Как сообщалось, Петр Порошенко купил за донаты украинцев облигаций на 156 миллионов под 30% собственной прибыли. Это не первый скандал, в котором военные обвиняют политика.

Так, возмущение среди защитников вызвало заявление Петра Порошенко о том, что он лично с оружием защищал Киев и эвакуировал Бучу, Гостомель и Ирпень, пока все остальные скрылись из Киева. Военные назвали такое заявление политика ложью, спекуляцией на крови и пиаром на смертях погибших защитников Киевщины.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
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