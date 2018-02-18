Порошенко будет допрошен в качестве свидетеля по делу о госизмене Януковича 21 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко будет допрошен в качестве свидетеля по делу о госизмене Януковича 21 февраля, передает УНН со ссылкой на прокурора Главной военной прокуратуры Украины Руслана Кравченко.
"Допрос запланирован на 21 февраля", - сказал он.
По словам Р.Кравченко, в указанный день в судьи запланирован допрос постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.
Напомним, суд по делу о госизмене Януковича продолжится 21 февраля.