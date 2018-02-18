Порошенко буде допитаний як свідок у справі про держзраду Януковича 21 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко буде допитаний як свідок у справі про держзраду Януковича 21 лютого, передає УНН з посиланням на слова прокурора Головної військової прокуратури України Руслана Кравченка.
“Допит заплановано на 21 лютого”, — сказав він.
За словами Р.Кравченка, у вказаний день в судді заплановано допит постійного представника України при ООН Володимира Єльченка.
Нагадаємо, суд у справі про держзраду Януковича продовжиться 21 лютого.