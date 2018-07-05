Порошенко анонсировал совместную с ЕС стратегию противодействия РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко приветствовал единогласное одобрение решения Евросоюза продлить до 31 января 2019 года экономические и секторальные санкции против России. Об этом говорится в сообщении главы государства в Twitter, передает УНН.
"Приветствую единогласное одобрение решения Совета Евросоюза продлить до 31 января 2019 года экономические и секторальные санкции против России за грубую агрессию против Украины. Ценю солидарную поддержку государств-членов украинской независимости и территориальной целостности", - подчеркнул он.
Президент призвал к полному выполнению минских договоренностей, выводу российских войск из Донбасса, введению миротворцев ООН, восстановлению контроля над государственной границей, освобождению удерживаемых Россией украинских политических заключенных и заложников и возвращению Крыма.
"На следующей "украинской" неделе в Брюсселе продолжу работу с лидерами ЕС и евроатлантического сообщества по выработке стратегии противодействия российской угрозе", - заявил Порошенко.
Напомним, 5 июля Европейский Союз продлил экономические санкции против России еще на шесть месяцев.