Порошенко анонсував спільну з ЄС стратегію протидії РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав одноголосне схвалення рішення Євросоюзу продовжити до 31 січня 2019 року економічні та секторальні санкції проти Росії. Про це йдеться в повідомленні глави держави в Twitter, передає УНН.
“Вітаю одноголосне схвалення рішення Ради Євросоюзу продовжити до 31 січня 2019 року економічні та секторальні санкції проти Росії за брутальну агресію проти України. Ціную солідарну підтримку держав-членів української незалежності і територіальної цілісності”, — наголосив він.
Президент закликав до повного виконання мінських домовленостей, виведення російських військ з Донбасу, введення миротворців ООН, відновлення контролю над державним кордоном, звільнення утримуваних Росією українських політичних в’язнів і заручників та повернення Криму.
“На наступному „українському“ тижні в Брюсселі продовжу роботу з лідерами ЄС та євроатлантичної спільноти щодо вироблення стратегії протидії російській загрозі”, — заявив Порошенко.
Нагадаємо, 5 липня Європейський Союз продовжив економічні санкції проти Росії ще на шість місяців.