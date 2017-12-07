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Порошенко, Турчинова, Авакова допросят в суде по делу о госизмене Януковича

Порошенко, Турчинова, Авакова допросят в суде по делу о госизмене Януковича

Киев  •  УНН

 • 10870 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Сторона обвинения объявила ходатайство в Оболонском районном суде Киева о допросе в качестве свидетелей в уголовном производстве по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене нынешнего главу государства Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова и министра внутренних дел Арсена Авакова. Такое ходатайство озвучил военный прокурор Руслан Кравченко, передает УНН.

"Уважаемый суд! Прошу вызвать в судебное заседание Порошенко Петра Алексеевича ... в качестве свидетеля стороны обвинения. Необходимостью допроса данного свидетеля у стороны обвинения возникла в ходе исследования доказательств в судебном заседании, состоявшемся 06.12.2017 года. Указанный свидетель может предоставить показания по поводу вооруженной агрессии против Украины со стороны органов госвласти РФ, которая в дальнейшем привела аннексии Крыма ", - отметил прокурор.

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В общем сторона обвинения заявила со своей стороны около 140 свидетелей, среди которых Арсен Аваков, Александр Турчинов, Андрей Парубий, Арсений Яценюк и многие другие.

В то же время суд удовлетворил ходатайство прокуратуры частично и решил допросить только часть свидетелей из списка обвинения, в том числе будут допрошены Порошенко, Аваков, Яценюк.

Напомним, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

Как сообщал УНН, 6 декабря районный суд Киева продолжил рассмотрение уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

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