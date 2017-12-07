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Порошенка, Турчинова, Авакова допитають в суді у справі про держзраду Януковича

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Сторона обвинувачення оголосила клопотання в Оболонському районному суді Києва про допит як свідків у кримінальному провадженні за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді нинішнього Главу держави Петра Порошенка, секретаря РНБО Олександра Турчинова та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Таке клопотання озвучив військовий прокурор Руслан Кравченко, передає УНН.

“Шановний суд прошу викликати у судове засідання Порошенка Петра Олексійовича ... у якості свідка сторони обвинувачення. Необхідністю допиту даного свідка у сторони обвинувачення виникла під час дослідження доказів у судовому засіданні, що відбулося 06.12.2017 року. Вказаний свідок може надати показання з приводу збройної агресії проти України з боку органів держвлади РФ, яка в подальшому спричинила анексію Криму”, - зазначив прокурор.

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Загалом сторона обвинувачення заявила зі свого боку близько 140 свідків, серед яких Арсена Аваков, Олександр Турчинов, Андрій Парубій, Арсеній Яценюк та багато інших.

Водночас суд задовольнив клопотання прокуратури частково і вирішив допитати тільки частину свідків зі списку обвинувачення, в тому числі будуть допитані Порошенко, Аваков, Яценюк.

Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

Як повідомляв УНН, 6 грудня Оболонський районний суд Києва продовжив розгляд кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.

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