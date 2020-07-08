Роженица умерла в Кировоградской области

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 40772 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 60507 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 110996 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 119864 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 122769 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 161050 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 119315 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104771 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102982 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Роженица умерла в Кировоградской области

Роженица умерла в Кировоградской области

Киев  •  УНН

 • 25645 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 июля. УНН. В Александрии, Кировоградская область, в родильном отделении умерла роженица, новорожденного ребенка спасти удалось. Об этом УНН сообщили в пресс-службе городского совета Александрии.

"По данному вопросу проводится серьезное расследование, виновные в этом и других случаях будут жестко наказаны", - отметили в пресс-службе.

Женщине было 25 лет. Она рожала впервые.

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Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Кировоградской области, по данному факту открыто уголовное производство.

Инфоpмaцию внесли в ЕPДP по ст. 140 УК Укpaины (Неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей).

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