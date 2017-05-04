Порностудию разоблачили правоохранители в Одессе

Так, 26-летний одессит зарегистрировал девушку на специализированном интернет-ресурсе, после чего, находясь по месту жительства, установил специально обустроенную компьютерную технику с веб-камерой, подключенной к сети интернет, тем самым организовав “рабочее место” для своей сожительницы. С целью обналичивания денежных средств, полученных за “услуги”, мужчина открыл в электронной платежной системе электронный кошелек.

Его 25-летняя девушка понимала, что такая деятельность на территории страны запрещена. Однако, в целях реализации плана, вышла в интернет, где в “привате” с посетителем сайта, за уплаченные им средства, совершила действия, которые являются изготовлением и распространением продукции порнографического характера в виде визуальной информации, которая отражалась на экране монитора и зафиксирована на компакт-диск.

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“По данному факту сообщникам сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины”, — рассказывает начальник Киевского отдела полиции Александр Лазарь.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.