Порностудію викрили правоохоронці в Одесі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 4 травня. УНН. Працівники Департаменту кіберполіції ГУНП в Одеській області викрили чоловіка та його співмешканку, які розповсюджували порнографічну відеопродукцію. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.
Так, 26-річний одесит зареєстрував дівчину на спеціалізованому інтернет-ресурсі, після чого, перебуваючи за місцем проживання, встановив спеціально облаштовану комп’ютерну техніку з веб-камерою, підключеною до мережі інтернет, тим самим організувавши “робоче місце” для своєї співмешканки. З метою переведення в готівку грошових коштів, отриманих за “послуги”, чоловік відкрив у електронній платіжній системі електронний гаманець.
Його 25-річна дівчина розуміла, що така діяльність на території країни заборонена. Однак, з метою реалізації плану, вийшла у інтернет, де в “приватному чаті” з відвідувачем сайту, за сплачені ним кошти, здійснила дії, які є виготовленням і розповсюдженням продукції порнографічного характеру у вигляді візуальної інформації, яка відображалась на екрані монітора і зафіксована на компакт-диск.
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“За цим фактом спільникам повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.3 ст.301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України”, — розповідає начальник Київського відділу поліції Олександр Лазар.
Наразі обвинувальний акт направлено до суду. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.