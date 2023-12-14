Pornhub подвел итоги 2023 года: Украина вошла в топ-15 по просмотрам
Киев • УНН
Названы основные тренды, а также топ-20 стран с наибольшими просмотрами, куда попала и Украина
Порносайт Pornhub обнародовал итоги 2023 года. Названы основные тренды, а также топ-20 стран с наибольшими просмотрами, куда попала и Украина, передает УНН.
Пять главных трендов
- порно со зрелыми (The Golden Age)
- супер размер (Super Size)
- секс-машины (Sex Machines)
- униформа (Uniforms)
- сексуальное "исцеление" (Sexual Healing)
Самые популярные порноактрисы
В этом году, как и в 2022-м, Абелла Денджер заняла первую строчку самой популярной порнозвезды. Благодаря ее работе с ведущими студиями в течение многих лет ее видео собрало более 1,8 миллиарда просмотров. С таким количеством неудивительно, что она является лучшей порнозвездой года.
Анджела Уайт заняла 2-е место, поднявшись на +1 место с 3-го места в 2022 году. Подобно Абелле Денджер, ее видео просматривали миллиарды просмотров. Она часто входит в топ-5 модельного рейтинга и регулярно загружает видео, что, несомненно, способствует ее популярности.
Топ-20 стран по трафику
В этом году Соединенные Штаты снова уверенно лидировали.
Вслед за США в этом году Филиппины поднялись на 3 ступеньки и заняли 2-е место.
Франция осталась на том же месте, что и в прошлом году, на 3-м месте, отставая от Филиппин. Канада, Бразилия, Испания и Польша сохранили свои соответствующие места на доске. В этот рейтинг попала и Украина, которая заняла 14-ю строчку.
В совокупности эти 20 крупнейших стран составляют 78,5% всего ежедневного трафика на Pornhub.
Pornhub подвел итоги 2023 года: Украина вошла в топ-15 по просмотрам
Названы основные тренды, а также топ-20 стран с наибольшими просмотрами, куда попала и Украина.
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