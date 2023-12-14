Pornhub подвел итоги 2023 года: Украина вошла в топ-15 по просмотрам

Порносайт Pornhub обнародовал итоги 2023 года. Названы основные тренды, а также топ-20 стран с наибольшими просмотрами, куда попала и Украина, передает УНН.

Пять главных трендов

- порно со зрелыми (The Golden Age)

- супер размер (Super Size)

- секс-машины (Sex Machines)

- униформа (Uniforms)

- сексуальное "исцеление" (Sexual Healing)

Самые популярные порноактрисы

В этом году, как и в 2022-м, Абелла Денджер заняла первую строчку самой популярной порнозвезды. Благодаря ее работе с ведущими студиями в течение многих лет ее видео собрало более 1,8 миллиарда просмотров. С таким количеством неудивительно, что она является лучшей порнозвездой года.

Анджела Уайт заняла 2-е место, поднявшись на +1 место с 3-го места в 2022 году. Подобно Абелле Денджер, ее видео просматривали миллиарды просмотров. Она часто входит в топ-5 модельного рейтинга и регулярно загружает видео, что, несомненно, способствует ее популярности.

Топ-20 стран по трафику

В этом году Соединенные Штаты снова уверенно лидировали.

Вслед за США в этом году Филиппины поднялись на 3 ступеньки и заняли 2-е место.

Франция осталась на том же месте, что и в прошлом году, на 3-м месте, отставая от Филиппин. Канада, Бразилия, Испания и Польша сохранили свои соответствующие места на доске. В этот рейтинг попала и Украина, которая заняла 14-ю строчку.

В совокупности эти 20 крупнейших стран составляют 78,5% всего ежедневного трафика на Pornhub.