Порывистый ветер и дождь: по прогнозу Диденко сегодня воздух "очистится", а 18-го июня - без существенных осадков
Киев • УНН
Сегодня в некоторых областях дожди, а 18-го вечером небольшие осадки, однако будет ветрено. Ветер северо-западный, порывистый, температура днем +23, +24 градуса.
Хотя прошлой ночью ветер был почти штиль, тем не менее, уже сегодня местами атмосферный фронт сдвинул соответствующую "картину" - в определенных областях в течение дня дожди, а 18-го - только вечером небольшие осадки, однако будет ветрено.
Передает УНН со ссылкой на прогноз от Натальи Диденко.
Детали
По данным синоптикини, в Киеве ветер уже разогнался до порывов 11 метров в секунду.
Выдувает нечисть из нашего воздуха. И атмосферный фронт тоже молодец (на фотографии), это именно он сдвинул ветер и несет дождь с грозой (как где грянет, это будет гроза).
По прогнозу на завтра:
18-го июня, в Украине дожди пройдут ночью на востоке и юго-востоке, днем и вечером местами по северу. Однако большая часть Украины будет принадлежать сухой погоде.
Она отметила, что ветер будет "порывистым".
Ветер северо-западный, порывистый. В течение дня среды в столице предполагается +23, +24 градуса. 19-го июня - без особых изменений, 20-го июня в Украине увеличится количество дождей и снизится температура воздуха.
Напомним
УНН передавал, что 17 июня в Украине ожидается переменная облачность, в некоторых областях пройдут кратковременные дожди с грозами.
Потребление электроэнергии в Украине выросло на 5,1% из-за облачной погоды. Укрэнерго призывает перенести активное энергопотребление на дневное время, используя мощную технику с 10:00 до 18:00.