Рвучкий вітер та дощ: за прогнозом Діденко сьогодні повітря "очиститься", а 18-го червня - без істотних опадів

Хоча минулої ночі вітер був майже штилі, тим не менш, вже сьогодні місцями атмосферний фронт зрушив відповідну "картину" - в певних областях впродовж дня дощі, а 18-го - лише ввечері невеликі опади, проте буде вітряно.

Передає УНН із посиланням на прогноз від Наталки Діденко.

За даними синоптикині, у Києві вітер вже розігнався до поривів 11 метрів за секунду.

Видуває нечисть із нашого повітря.І атмосферний фронт також молодець (на фотографії), це саме він зрушив вітер і несе дощу з грозою (як де гримне, це буде гроза).

За прогнозом на завтра:

18-го червня, в Україні дощі пройдуть вночі на сході та південному сході, вдень та ввечері місцями по півночі. Проте більша частина України належатиме сухій погоді.