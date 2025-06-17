Рвучкий вітер та дощ: за прогнозом Діденко сьогодні повітря "очиститься", а 18-го червня - без істотних опадів
Київ • УНН
Сьогодні в деяких областях дощі, а 18-го ввечері невеликі опади, проте буде вітряно. Вітер північно-західний, поривчастий, температура вдень +23, +24 градуси.
Хоча минулої ночі вітер був майже штилі, тим не менш, вже сьогодні місцями атмосферний фронт зрушив відповідну "картину" - в певних областях впродовж дня дощі, а 18-го - лише ввечері невеликі опади, проте буде вітряно.
Передає УНН із посиланням на прогноз від Наталки Діденко.
Деталі
За даними синоптикині, у Києві вітер вже розігнався до поривів 11 метрів за секунду.
Видуває нечисть із нашого повітря.І атмосферний фронт також молодець (на фотографії), це саме він зрушив вітер і несе дощу з грозою (як де гримне, це буде гроза).
За прогнозом на завтра:
18-го червня, в Україні дощі пройдуть вночі на сході та південному сході, вдень та ввечері місцями по півночі. Проте більша частина України належатиме сухій погоді.
Вона зазначила, що вітер буде "рвучким".
Вітер північно-західний, поривчастий. Протягом дня середи в столиці передбачається +23, +24 градуси.19-го червня - без особливих змін, 20-го червня в Україні побільшає дощів та знизиться температура повітря.
Нагадаємо
УНН передавав, що 17 червня в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях пройдуть короткочасні дощі з грозами.
Споживання електроенергії в Україні зросло на 5,1% через хмарну погоду. Укренерго закликає перенести активне енергоспоживання на денний час, використовуючи потужну техніку з 10:00 до 18:00.