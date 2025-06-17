Споживання електрики зросло через погоду, потужну техніку слід вмикати вдень - Укренерго

Споживання електроенергії в Україні зросло, є необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на денний час - слід користуватися потужною технікою з 10:00 до 18:00, повідомили у НЕК "Укренерго", пише УНН.

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"Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 17 червня, станом на 9:30, воно було на 5,1% вищим, ніж попереднього дня. Причина - хмарна погода та дощ у західних регіонах нашої держави, що зумовлює низьку ефективність побутових сонячних електростанцій у кількох областях. Відповідно - зросло енергоспоживання із загальної мережі", - ідеться у повідомленні.

Учора, 16 червня, добовий максимум споживання був увечері - на 2% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня. Причиною таких змін називають традиційне зростання рівня енергоспоживання на початку тижня.

"Сьогодні є необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на денні години - період найефективнішої роботи сонячних електростанцій. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 18:00", - наголосили в Укренерго.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

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