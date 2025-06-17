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"Такие атаки - чистой воды терроризм": Зеленский отреагировал на атаку рф более 440 дронами и 32 ракетами
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Потребление электричества выросло из-за погоды, мощную технику следует включать днем - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 322 просмотра

Потребление электроэнергии в Украине выросло на 5,1% из-за облачной погоды. Укрэнерго призывает перенести активное энергопотребление на дневное время, используя мощную технику с 10:00 до 18:00.

Потребление электричества выросло из-за погоды, мощную технику следует включать днем - Укрэнерго

Потребление электроэнергии в Украине выросло, есть необходимость в переносе активного энергопотребления на дневное время - следует пользоваться мощной техникой с 10:00 до 18:00, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Детали

"Потребление электроэнергии выросло. Сегодня, 17 июня, по состоянию на 9:30, оно было на 5,1% выше, чем в предыдущий день. Причина - облачная погода и дождь в западных регионах нашего государства, что обусловливает низкую эффективность бытовых солнечных электростанций в нескольких областях. Соответственно - выросло энергопотребление из общей сети", - говорится в сообщении.

Вчера, 16 июня, суточный максимум потребления был вечером - на 2% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня. Причиной таких изменений называют традиционный рост уровня энергопотребления в начале недели.

"Сегодня есть необходимость в переносе активного энергопотребления на дневные часы - период наиболее эффективной работы солнечных электростанций. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами с 10:00 до 18:00", - отметили в Укрэнерго.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

Удар рф по Киеву: сколько домов остались без света и где развернуты штабы помощи17.06.25, 10:37 • 2272 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономикаПогода и окружающая среда
Укрэнерго
Украина
Tesla
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