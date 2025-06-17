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"Такие атаки - чистой воды терроризм": Зеленский отреагировал на атаку рф более 440 дронами и 32 ракетами
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Удар рф по Киеву: сколько домов остались без света и где развернуты штабы помощи

Киев • УНН

 • 1912 просмотра

В результате российских обстрелов более 1000 жилищ киевлян остались без света. В трех районах столицы развернуты штабы помощи пострадавшим.

Удар рф по Киеву: сколько домов остались без света и где развернуты штабы помощи

В Киеве из-за обстрелов российских оккупантов 1148 домов киевлян остались без света. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Детали

Энергетики начали работать над восстановлением сразу после получения разрешений от ГСЧС и полиции.

В то же время начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил в Telegram, где именно в Киеве развернули штабы для помощи киевлянам, пострадавшим в результате российской атаки.

Сейчас штабы развернуты в Соломенском, Дарницком и Шевченковском районах столицы. Пострадавшие могут получить помощь в оформлении материальной поддержки, консультации юристов и психологов, а также разъяснения по дальнейшим действиям и возможным выплатам.

Тем временем в патрульной полиции Киева сообщили, что в связи с ликвидацией последствий обстрелов движение транспорта временно перекрыто по следующим адресам:

  • улице Вацлава Гавела;
    • проспектом Воздушных Сил (от перекрестка с улицей Волынской до Жулянского путепровода);
      • улицей Бориспольской (от улицы Ялтинской до улицы Старобориспольской).

        Прилегающими улицами движение транспорта затруднено, отметили в полиции. Там попросили водителей учесть эту информацию при планировании своего маршрута.

        Напомним

        Киев и его окрестности ночью подверглись ударам 175 дронами, более 14 крылатыми и 2 баллистическими ракетами. Больше всего разрушений было зафиксировано в Соломенском и Дарницком районах.

        Также УНН сообщал, что 17 июня оккупанты совершили атаку на населенные пункты в Фастовском, Вышгородском, Обуховском и Броварском районах Киевской области. Есть разрушения, ранена женщина.

        Евгений Устименко

        Евгений Устименко

        ОбществоВойнаКиев
        Киевская область
        ДТЭК
        Соломенский район
        Киев
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