Атака рф на Київщину 17 червня: пошкоджені приватні будинки, є поранені

У вівторок, 17 червня, російські окупанти здійснили чергову атаку на населені пункти столичного регіону. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України у Київській області.

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У Фастівському районі були пошкоджені приватний будинок, паркан та два автомобіля.

У Вишгородському районі також був пошкоджений приватний будинок. Внаслідок атаки була поранена 55-річна місцева жителька: їй надали першу медичну допомогу.

У Броварському районі рятувальники ліквідували пожежу господарчої будівлі на підприємстві.

У Обухівському районі були пошкоджені два приватні будинки та господарчі споруди.

За фактом вчинення воєнних злочинів слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо

Київ і його околиці вночі зазнали ударів 175 дронами, понад 14 крилатими та 2 балістичними ракетами. Найбільше руйнувань було зафіксовано у Солом'янському та Дарницькому районах.