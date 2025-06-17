Атака рф на Київщину 17 червня: пошкоджені приватні будинки, є поранені
Київ • УНН
17 червня російські окупанти атакували Київську область. Пошкоджено будинки у Фастівському, Вишгородському, Обухівському та Броварському районах, є поранена.
У вівторок, 17 червня, російські окупанти здійснили чергову атаку на населені пункти столичного регіону. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України у Київській області.
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У Фастівському районі були пошкоджені приватний будинок, паркан та два автомобіля.
У Вишгородському районі також був пошкоджений приватний будинок. Внаслідок атаки була поранена 55-річна місцева жителька: їй надали першу медичну допомогу.
У Броварському районі рятувальники ліквідували пожежу господарчої будівлі на підприємстві.
У Обухівському районі були пошкоджені два приватні будинки та господарчі споруди.
За фактом вчинення воєнних злочинів слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
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