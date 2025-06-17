Атака рф на Киевщину 17 июня: повреждены частные дома, есть раненые

Во вторник, 17 июня, российские оккупанты совершили очередную атаку на населенные пункты столичного региона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Киевской области.

Детали

В Фастовском районе были повреждены частный дом, забор и два автомобиля.

В Вышгородском районе также был поврежден частный дом. В результате атаки была ранена 55-летняя местная жительница: ей оказали первую медицинскую помощь.

В Броварском районе спасатели ликвидировали пожар хозяйственной постройки на предприятии.

В Обуховском районе были повреждены два частных дома и хозяйственные постройки.

По факту совершения военных преступлений следователи начнут уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним

Киев и его окрестности ночью подверглись ударам 175 дронами, более 14 крылатыми и 2 баллистическими ракетами. Больше всего разрушений было зафиксировано в Соломенском и Дарницком районах.