Удар рф по Києву: скільки осель залишились без світла і де розгорнуті штаби допомоги
Київ • УНН
Внаслідок російських обстрілів понад 1000 помешкань киян залишились без світла. У трьох районах столиці розгорнуті штаби допомоги постраждалим.
У Києві через обстріли російських окупантів 1148 осель киян залишились без світла. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДТЕК.
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Енергетики почали працювати над відновленням одразу після отримання дозволів від ДСНС та поліції.
Водночас начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив в Telegram, де саме в Києві розгорнули штаби для допомоги киянам, постраждалим внаслідок російської атаки.
Наразі штаби розгорнуті в Солом’янському, Дарницькому і Шевченківському районах столиці. Постраждалі можуть отримати допомогу з оформлення матеріальної підтримки, консультації юристів і психологів, а також роз’яснення щодо подальших дій та можливих виплат.
Тим часом у патрульній поліції Києва повідомили, що у зв’язку з ліквідацією наслідків обстрілів рух транспорту тимчасово перекритий за наступними адресами:
- вулицею Вацлава Гавела;
- проспектом Повітряних Сил (від перехрестя з вулицею
Волинською до Жулянського шляхопроводу);
- вулицею Бориспільською (від вулиці Ялтинської до
вулиці Старобориспільської).
Прилеглими вулицями рух транспорту ускладнений, зазначили в поліції. Там попрохали водіїв врахувати цю інформацію під час планування свого маршруту.
Нагадаємо
Київ і його околиці вночі зазнали ударів 175 дронами, понад 14 крилатими та 2 балістичними ракетами. Найбільше руйнувань було зафіксовано у Солом'янському та Дарницькому районах.
Також УНН повідомляв, що 17 червня окупанти здійснили атаку на населені пункти у Фастівському, Вишгородському, Обухівському та Броварському районах Київщини. Є руйнування, поранена жінка.