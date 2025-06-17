Удар рф по Києву: скільки осель залишились без світла і де розгорнуті штаби допомоги

У Києві через обстріли російських окупантів 1148 осель киян залишились без світла. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДТЕК.

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Енергетики почали працювати над відновленням одразу після отримання дозволів від ДСНС та поліції.

Водночас начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив в Telegram, де саме в Києві розгорнули штаби для допомоги киянам, постраждалим внаслідок російської атаки.

Наразі штаби розгорнуті в Солом’янському, Дарницькому і Шевченківському районах столиці. Постраждалі можуть отримати допомогу з оформлення матеріальної підтримки, консультації юристів і психологів, а також роз’яснення щодо подальших дій та можливих виплат.

Тим часом у патрульній поліції Києва повідомили, що у зв’язку з ліквідацією наслідків обстрілів рух транспорту тимчасово перекритий за наступними адресами:

вулицею Вацлава Гавела;

проспектом Повітряних Сил (від перехрестя з вулицею Волинською до Жулянського шляхопроводу);

вулицею Бориспільською (від вулиці Ялтинської до вулиці Старобориспільської).

Прилеглими вулицями рух транспорту ускладнений, зазначили в поліції. Там попрохали водіїв врахувати цю інформацію під час планування свого маршруту.

Нагадаємо

Київ і його околиці вночі зазнали ударів 175 дронами, понад 14 крилатими та 2 балістичними ракетами. Найбільше руйнувань було зафіксовано у Солом'янському та Дарницькому районах.

Також УНН повідомляв, що 17 червня окупанти здійснили атаку на населені пункти у Фастівському, Вишгородському, Обухівському та Броварському районах Київщини. Є руйнування, поранена жінка.