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Порывы ветра и местами снегопады: прогноз погоды на выходные

Порывы ветра и местами снегопады: прогноз погоды на выходные

Киев • УНН

 • 20364 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. В эти выходные, 29-30 января, в большинстве областей Украины прогнозируют сильный ветер и снег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Цитата

"На погоду в Украине в субботу еще будет влиять ложбина циклона MARIE, поэтому у нас будут небольшие осадки и порывистый ветер, днем этот процесс ослабится и осадки постепенно прекратятся. Впрочем, вблизи Исландии уже образовался новый циклон, который будет двигаться по Европе на протяжении 28-29 января и распространит свое влияние на нашу территории в ночь с субботы на воскресенье. Это приведет к ухудшению погодных условий в Украине: порывистый ветер, на западе и севере страны снегопады. Также снизится ночная температура воздуха", - говорится в сообщении.

Детали

В течение следующих трех дней на большей части территории Украины будет небольшой и умеренный мокрый снег. Ночью 30 января в западных и северных областях местами значительный снег.

На дорогах гололедица.

Завтра местами на Правобережье и 30-31 января в большинстве областей прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с.

Температура ночью и днем от 3° мороза до 3° тепла (ночью 30 января 2-7° мороза).

В Карпатах небольшой снег, в воскресенье значительный. Порывы ветра 15-20 м/с, местами 25-30 м/с. Температура ночью и днем 6-11° мороза.

Добавим

В Киевской области 29 января будет облачно и небольшой мокрый снег.

На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/сек.

Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла. В Киеве в течение суток примерно 0°.

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