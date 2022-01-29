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Шахед-136

Пориви вітру і місцями снігопади: прогноз погоди на вихідні

Пориви вітру і місцями снігопади: прогноз погоди на вихідні

Київ • УНН

 • 20365 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Цими вихідними, 29-30 січня, у більшості областей України прогнозують сильний вітер та сніг. Про це повідомляє УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

Цитата

"На погоду в Україні в суботу ще впливатиме улоговина циклону MARIE, тому матимемо невеликі опади та поривчастий вітер, вдень цей процес послабиться і опади поступово припиняться. Втім, поблизу Ісландії вже утворився новий циклон, який рухатиметься Європою впродовж 28-29 січня та поширить свій вплив на нашу території в ніч з суботи на неділю. Це призведе до погіршення погодних умов в Україні: поривчастий вітер, на заході та півночі країни снігопади. Також знизиться нічна температура повітря", — ідеться у повідомленні.

Деталі

Протягом наступних трьох днів на більшій частині території України буде невеликий та помірний мокрий сніг. Уночі 30 січня у західних та північних областях місцями значний сніг.

На дорогах подекуди ожеледиця.

Завтра місцями на Правобережжі та 30-31 січня у більшості областей прогнозують пориви вітру 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла (вночі 30 січня 2-7° морозу).

У Карпатах невеликий сніг,  в неділю значний. Пориви вітру 15-20 м/с, місцями 25-30 м/с. Температура вночі та вдень 6-11° морозу.

Додамо

У Київській області 29 січня буде хмарно і невеликий мокрий сніг.

На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла. У Києві протягом доби приблизно 0°.

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