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Поражение "Динамо": Заваров посоветовал подопечным в парике прогуляться до метро

Поражение "Динамо": Заваров посоветовал подопечным в парике прогуляться до метро

Киев  •  УНН

 • 7774 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Бывший полузащитник "Динамо", а нынче член тренерского штаба клуба Александр Заваров прокомментировал поражение киевлян в матче 13-го тура чемпионата Украины со "Львовом" (0:1), передает УНН со ссылкой на сайт ФК "Динамо" (Киев).

Заваров сказал, что ему сложно анализировать такой "нехороший и неправильный результат" своей команды.

"Тренеры усиливали заменами игру в атаке во втором тайме, игра пошла в одни ворота... Но почему так не играли с самого начала? Зачем тянуть до последних минут? Поверьте, если не настроен играть с первых минут, поменять что-то в игре очень тяжело. Может, это будет "Динамо" своевременным уроком. Надеюсь, все учтется и проанализируется не только тренерами, но и футболистами", - отметил функционер.

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Он также посоветовал игрокам клуба в парике прогуляться до метро, чтобы услышать, что о них думают болельщики.

"Сейчас любой игрок "Динамо" пусть наденет парик и пройдет с болельщиками до метро — он услышит все. И про себя, и про команду, и про игру. Это дало бы положительный эффект. Нельзя, мне кажется, так разочаровывать болельщиков игрой. Когда ты создаешь моменты, но очень мало забиваешь, нельзя все объяснять стечением обстоятельств. Надо работать на тренировках и повышать свое индивидуальное мастерство. Классная по названию команда "Динамо" Киев должна решать все вопросы по результату с первых минут игры, а потом уже доигрывать на классе", - добавил Заваров.

Напомним, как писал УНН, футболисты "Львова" остановили победное шествие "Динамо" в чемпионате Украины.

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