Футболисты "Львова" остановили победное шествие "Динамо" в чемпионате Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Столичное “Динамо” потерпело второе поражение в чемпионате, и вдруг обидчиком киевлян стал клуб из столицы Галичины, информирует УНН.
На НСК “Олимпийский” “бело-синие” принимали “Львов” в игре 13-го тура. Единственное взятие ворот прошло в середине тайма. Тейлор пробег с мячом почти через половину поля и нанес результативный удар в дальний нижний угол ворот “Динамо”, открыв счет в матче — 0:1. Только на 90+4 минуте изъятия получил футболист гостевого коллектива Сабино, не помешало клуба из столицы Галичины праздновать завоеванные три очка.
Примечательно, что “Динамо” имело значительное перевис в статистике — 70 процентов владения мячом, 25:12 по штрафным, 9:1 угловые, 16:3 удара, но реализация подвела клуб Хацкевича.
Таким образом, прервалась серия киевлян, которая насчитывала 5 победных поединков — 29 очков. В “Львову” 17.