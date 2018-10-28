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Футболісти "Львова" зупинили переможну ходу "Динамо" в чемпіонаті України

Київ • УНН

 • 10347 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Столичне “Динамо” зазнало другої поразки в чемпіонаті, і вдруге кривдником киян став клуб зі столиці Галичини, інформує УНН.

На НСК “Олімпійський” “біло-сині” приймали “Львів” у грі 13-го туру. Єдине взяття воріт пройшло в середині тайму. Тейлор пробіг із м’ячем майже через половину поля та завдав результативного удару в дальній нижній кут воріт “Динамо”, відкривши рахунок у матчі — 0:1. Аж на 90 + 4 хвилині вилучення отримав футболіст гостьового колективу Сабіно, яке не завадило клубу зі столиці Галичини святкувати завойовані три очки.

Примітно, що “Динамо” мало значний перевіс у статистиці — 70 відсотків володіння м’ячем, 25:12 за штрафними, 9:1 кутові, 16:3 удари, але реалізація підвела клуб Хацкевича.

Таким чином, перервалася серія киян, яка нараховувала 5 переможних поєдинків — 29 очок. У “Львова” 17.

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