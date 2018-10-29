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Поразка "Динамо": Заваров порадив підопічним у перуці прогулятися до метро

Поразка "Динамо": Заваров порадив підопічним у перуці прогулятися до метро

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Колишній півзахисник "Динамо", а нині член тренерського штабу клубу Олександр Заваров прокоментував поразку киян у матчі 13-го туру чемпіонату України зі "Львовом" (0:1), передає УНН з посиланням на сайт ФК "Динамо" (Київ).

Заваров сказав, що йому складно аналізувати такий "нехороший і неправильний результат" своєї команди.

"Тренери посилювали замінами гру в атаці в другому таймі, гра пішла в одні ворота... Але чому так не грали з самого початку? Навіщо тягнути до останніх хвилин? Повірте, якщо не налаштований грати з перших хвилин, поміняти щось у грі дуже важко. Може, це буде "Динамо" своєчасним уроком. Сподіваюся, все врахується і проаналізується не лише тренерами, а й футболістами", - зазначив функціонер.

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Він також порадив гравцям клубу у перуці прогулятися до метро, ​​щоб почути, що про них думають вболівальники.

"Зараз будь-який гравець "Динамо" нехай одягне перуку і пройде з уболівальниками до метро - він почує все. І про себе, і про команду, і про гру. Це дало б позитивний ефект. Не можна, мені здається, так розчаровувати уболівальників грою. Коли ти створюєш моменти, але дуже мало забиваєш, не можна все пояснювати збігом обставин. Треба працювати на тренуваннях і підвищувати свою індивідуальну майстерність. Класна за назвою команда "Динамо" Київ має розв'язувати всі питання за результатами з перших хвилин гри, а потім вже догравати на класі", - додав Заваров.

Нагадаємо, як писав УНН, футболісти "Львова" зупинили переможну ходу "Динамо" в чемпіонаті України.

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